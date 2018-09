Nieuwe baan? Belangrijke afspraak? Win een gift card t.w.v. € 100 + een sessie powerdressing bij TK Maxx

Ken jij TK Maxx al? Deze van oorsprong Britse winkelketen heeft een steeds wisselend assortiment merkartikelen en designerproducten voor prijzen tot 60% van de adviesprijs en voor veel zachtere prijsjes dan in de bekende winkelketens.

Of je nu interieurinrichting, (kinder)kleding, sportaccessoires, cosmetica of cadeautjes zoekt: bij TK Maxx ben je aan het juiste adres. Elke dag wordt het assortiment aangevuld met nieuwe pareltjes, maar weg = weg.

Maak je ambities waar

In de maand september staan de acht filialen van TK Maxx in Nederland in het teken van powervrouwen en powerdressing. Of je nu je eigen bedrijf runt, topsport beoefent, of andere ambities hebt, elke vrouw kan wel wat power gebruiken. Hoe straal jij zelfvertrouwen uit en voel je je sterk? TK Maxx gaat je daarbij helpen.

Hoe?

Win een van de drie giftcards van TK Maxx t.w.v. € 100 en je krijgt er een sessie met stijlcoach & stylist Selina Martin van Alter bij cadeau. Zij weet alles van de laatste trends en helpt je een look samen te stellen die perfect bij je past. Ze vertelt je welke kleur bij welke gelegenheid past, wat je beter kunt vermijden en hoe je een outfit kiest die jouw persoonlijkheid en ambities ondersteunt.

Wat kun je winnen?

Let op! De sessie vindt plaats op 21 september 2018 tussen 9.30-13.00 uur in de TK Maxx-vestiging in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost en duurt maximaal 1,5 uur. Zorg dat je die ochtend beschikbaar bent. Winnaars krijgen uiterlijk 14 september persoonlijk bericht.

Meer informatie over stijlcoach & stylist Selina Martin van Alter vind je hier (http://www.thisisalter.nl/).

Kijk op tkmaxx.nl voor een filiaal bij jou in de buurt. Je vindt TK Maxx in Heerlen, Eindhoven, Rotterdam (2), Amsterdam (2), Groningen en Den Haag.