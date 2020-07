Helaas kan door alle omstandigheden rondom het coronavirus Pride niet groots gevierd worden dit jaar. Toch laten wij bij VIVA deze bijzonder feestelijke gebeurtenis niet aan ons voorbij gaan. Daarom mogen wij 30x codes weggeven voor de leukste Pride-films op Pathé Thuis. Voor welke film ga jij?

Elton besluit als jonge jongen naar het beroemde conservatorium Royal Academy of Music te gaan, waarna hij vervolgens een muzikale samenwerking met Bernie Taupin aangaat. Uiteindelijk groeit hij uit tot wereldbekende superster.

Marianne wordt aangesteld om een trouwportret te maken van Héloïse buiten haar medeweten. Gedurende deze dagen groeien de vrouwen naar elkaar toe.

Een Britse professor probeert zijn leven weer op te pakken na het overlijden van zijn partner.

Simon heeft het allemaal. Een leuke groep vrienden, een knappe vriendin, maar niemand weet dat hij homoseksueel is. Hij bouwt een online relatie op met ‘Blue’, een anonieme klasgenoot. Beide kwesties zetten zijn leven totaal op zijn kop!

Biografe Lee Israel verzorgt onder meer de biografieën van Katherine Hepburn en Estee Lauder. Op een bepaald moment wil het niet meer lukken voor Lee en krijgt ze geen werken meer gepubliceerd en neemt ze een radicale beslissing.

