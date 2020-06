WIN WIN WIN: ‘Push Ultra’ draadloze oortjes van SkullCandy

Zin in een lekkere work-out met de foutste hits in je oren, maar zitten de draadjes van je oordopjes altijd in de weg? Vanaf nu niet meer. Want Skullcandy breidt hun Wireless producten uit met maar liefst vier nieuwe soorten oordopjes. De Push Ultra is een perfecte toevoeging aan je sportoutfit. VIVA mag 1 paar oortjes weggeven.

Push Ultra Skull Candy

Voor een grenzeloze, maximale luisterervaring, zit je goed met de Push Ultra. De zweet, water- en stofafstotende oortjes die zelfs de meest zwetende gebruikers aankunnen zijn perfect voor een stevige work-out. Bovendien kan de Push Ultra ook nog eens 1 meter onder water gedompeld worden voor 30 minuten. Push Ultra heeft een luistertijd van 40 uur en met de rapid-charging functie laden de oortjes tot 2 uur in 10 minuten op. Push Ultra is verkrijgbaar in de kleuren True Black, Electric Yellow en Bleached Blue.

Push Ultra | €129,99

Oortjes gemakkelijk terugvinden

CEO van Tile: “Zoek geraakte koptelefoons of oortjes kunnen erg vervelend en duur zijn, maar door onze partnerschip met Skullcandy uit te breiden, zorgen wij ervoor dat hun nieuwste True Wireless producten vindbaar zijn en kunnen gebruikers er zeker van zijn dat hun favoriete oortjes beschikbaar zijn wanneer zij dat willen. Wanneer geactiveerd, helpt Tile de gebruikers om de oortjes te paren en zie je de locatie op een kaart of via het Tile netwerk om ze te lokaliseren.”

Review

Viva mocht de oortjes testen en is enorm enthousiast. Het is even wennen om met oortjes zonder snoer in je oren te lopen, want kunnen ze er niet uit vallen? Maar doordat je de rubbertjes kan wisselen in verschillende grootte, passen de oortjes altijd. Hoe klein of groot je oren ook zijn. Daarnaast werken de oortjes ook gelijk als goede herriestoppers, want het geluid om je heen wordt gedempt zodra je deze in doet, zodat je lekker kan genieten van de muziek in je oren. Het lijkt ook bijna wel alsof je de muziek beter kan horen op deze manier. En in elkaar gewikkelde snoertjes, daar heb je geen last meer van. Wat ook weer een voordeel is met bijvoorbeeld sporten. Je kan lekker hardlopen, op en neer springen en voorover bukken, zonder dat de oortjes eruit vallen. Pluspuntje!

Winnen

Kans maken op deze oortjes? Vul hieronder het winformulier in en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.