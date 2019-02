Je reisherinneringen op een leuke manier bundelen? Win dit vriendenboek voor backpackers

Het klinkt op reis altijd als een haalbaar idee: na het backpacken hou je sowieso contact met je nieuwe vrienden van over de hele wereld. En jullie gaan zonder twijfel nog een keer afspreken, toch? De realiteit wijst echter vaak anders uit – en dat is ook helemaal oké. Maar met dit leuke boekje kun je je herinneringen aan je travel buddies toch levendig houden.

Afscheid

Hostel in, hostel uit… Tijdens een backpackreis ontmoet je veel nieuwe mensen. Met sommigen trek je zoveel op, dat ze na drie dagen al kunnen voelen als je beste vrienden. Om na afloop weer afscheid van elkaar nemen is dan ook niet makkelijk. Maar met het Friendship book for backpackers wordt het toch een stukje dragelijker.

Engels

Backpacker Cerina de Troije kwam op het idee voor dit boek toen zij zelf op reis was. In Friendship book for backpackers kunnen 25 reisgenoten hun favoriete eten, gekke tips voor de ‘next stop’, jullie mooiste moment samen of gewoon iets over zichzelf opschrijven. Foto’s plakken hoeft niet – welke reiziger heeft er immers pasfoto’s in z’n backpack? (Maar thuis aanvullen kan natuurlijk altijd!) Ook wel handig: het boek is geheel in het Engels.

Winnen

