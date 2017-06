Slecht nieuws brengen? Zo doe je dat (+ win het boek ‘O, heb je het tegen mij?’)

Het is ook vast jouw hobby niet: slecht nieuws brengen. Met deze tips gaat het voortaan een stukje makkelijker.

Je moet op je werk vast weleens slecht nieuws brengen. Je krijgt bijvoorbeeld een mail die je niet enthousiast en positief kunt beantwoorden. Je kunt de klant niet leveren wat gevraagd is, je moet je baas vertellen dat je ergens niet bij kunt zijn, vul maar in. En da’s een lastig klusje. Zeg je luid en duidelijk waar het op staat, dan kom je al snel té hard en bot over. Maar draai je eromheen, dan is er een kans dat je niet begrepen wordt.

De beste manier om slecht nieuws te brengen, is via een bad news sandwich. En die maak je zo:

Begin met iets aardigs. Bedank bijvoorbeeld voor een mailtje of voor de genomen moeite.

Smeer daarop vervolgens een positief feitje: dat de samenwerking prettig verloopt of dat je blij bent met de interesse voor jouw werk.

Leg daarop een verzachtend signaalwoord dat het slechte nieuws aankondigt. Helaas, tot onze spijt, ik ben bang dat…

Leg daarop het slechte nieuws. Zeg het kort, duidelijk en zonder al te veel uit te weiden.

Beleg het slechte nieuws direct met een positieve topping. Bedank voor het geduld, kom met een oplossing of bied een alternatief.

Sluit je sandwich af met een hartelijke groet.

Je vraagt je misschien af: waarom zoveel moeite? Het antwoord is simpel. Door de vervelende boodschap zo in te kleden houdt de ontvanger er een minder slecht gevoel aan over. Hij voelt dat er aandacht en begrip zijn voor zijn kant van het verhaal. Dat er meegedacht wordt over een oplosing. Kijk, dan hoef je als ontvanger niet direct je stekels op te zetten of in de verdediging te schieten. Lekker smeren dus, die sandwich. Eet smakelijk!

