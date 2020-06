WINNEN: 3x jaarabonnement voor de mindfulness-app Synctuition

De coronacrisis heeft de lifestyle van de meeste Nederlanders geen goed gedaan. Ruim een derde beweegt minder en ervaart meer last van stress. Dat is wat ook de makers van mindfulness-app Synctuition ondervonden. De app werd sinds het begin van de lockdown ineens veel meer gedownload. Om te helpen ontspannen in deze onzekere tijd mag VIVA 3 jaarabonnementen weggeven.

Synctuition

Synctuition is een zeer geavanceerde mindfulness app die is ontworpen om mensen te helpen ontstressen, positiever in het leven te staan en te genieten van betere slaappatronen. Het programma biedt 100 ontspannende audioreizen, ondersteund door meer dan 100 wetenschappelijke studies. Het is de eerste app die gebruik maakt van technologieën zoals binaurale beats en 3D-geluidsopnames om gebruikers de ultieme mindfulness ervaring te bieden.

Winnen

Om een jaarabonnement van Synctuition te winnen, vul je hieronder het winformulier in. Niet gewonnen? Niet getreurd! Synctuition biedt de volledige app tot 31 juli gratis aan in Nederland!

