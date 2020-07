WIN WIN WIN: 3x het helpende moederboek ‘This Is Postpartum’!

Moeder zijn is een behoorlijke klus. Zeker in de beginfase is het helemaal niet gek als je je soms overweldigend of angstig voelt. Ook al voelt dit misschien wel gek, want je hoort toch op een roze wolk te zitten? Nou niet dus! ‘This Is Postpartum’ helpt je door deze tijden heen. VIVA mag dit boek 3x weggeven.

This Is Postpartum

Tilda Timmers – columnist van Flair – bracht juni 2020 ‘This Is Postpartum’ uit. Een droom die uit komt. Ze hoopt met dit boek een steuntje in de rug te zijn voor moeders als het moederschap soms allemaal even te veel wordt. Een soort meelevende gids, die je laat weten dat je niet alleen bent. ‘Free yourself from the perfect mother conspiracy’.

Naast dat het boek een handige gids is, neemt het je ook mee door Tilda’s eigen verhaal. Tilda heeft twee kinderen en weet als geen ander dat het moederschap ook donkere tijden met zich mee kan brengen. Na haar eerste bevalling kreeg ze PPD (Postpartum Depressie). Als therapeut en coach is ze gespecialiseerd in PPD en het helpen van moeders tijdens hun reis door het moederschap. Het boek laat je weten dat er geen juiste manier is om de perfecte moeder te zijn. Maar wel miljoenen om een goede moeder te zijn! En dat is genoeg.

Winnen

Doe mee en maak kans om ‘This Is Postpartum’ gratis te winnen!