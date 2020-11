Thuis ‘uit eten’: win 1x gratis vijfsterren diner mét hippe styling van MADE.COM

Zelf koken: prima, maar het wordt soms wat saai. Wat dacht je van een private chef die in de keuken de beste maaltijd ooit aan het bereiden is? Nou, wij kunnen die droom waarmaken, want je kunt kans maken op een vijfsterren ervaring. En gewoon bij jou thuis, dus. Helemaal coronaproof.

Wat een feest dus. En dat kunnen we nu meer dan ooit gebruiken.

MADE

Een luxe vijfsterrendiner met je partner, zonder dat prijzige kaartje en het gedoe van uit eten gaan? Dat kan! MADE.COM werkt rechtstreeks samen met verschillende designers en leveranciers, waardoor er geen tussenpersoon nodig is en ze hun producten tegen een eerlijke prijs aan kunnen bieden. Kleine hoeveelheden produceren, en constant inspelen op de behoefte van de klanten. ”Dit is een duurzame manier van ontwerpen, waar wij trots op zijn”. Zo is het voor iedereen natuurlijk leuk. En heb jij een hippe eettafel voor al je diners thuis, maar voor een lekker budget. Hou je weer geld over om te shoppen, of course.

Winnen

Wat kun je verwachten? Een private chef zal bij jouw thuis komen koken en er een onvergetelijke avond van maken. MADE zal het diner niet alleen regelen, maar zorgen ook nog dat het er stijlvol uitziet (want dat is natuurlijk hun ding!). Voor het diner ontvang je de MADE dinnerware box met de nieuwe collectie dinnerware. Zo kun je een on-trend en dromerige tafel creëren én de gerechten de waardige plek op tafel geven die ze verdienen. Wat moet je doen om kans te maken op deze fantastische prijs? Like VIVA op Facebook en reageer onder de post waarom jij graag wilt winnen én wie weet eet jij anytime soon met je roomie de sterren van de hemel.