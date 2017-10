VIVA is jarig en trakteert: check hier alle fun-prijzen

Yes, VIVA blaast 45 kaarsjes uit! Dat vieren we niet alleen met een supervet jubileumnummer, maar ook met héél veel prijzen. De hele week maak je kans op de coolste cadeaus met een totaalwaarde van € 12.000.

Van SMEG-waterkokers tot vibrators: er is voor ieder wat wils. Hieronder vind je alle prijzen in de categorie ‘fun’. Meedoen aan de winactie kan onder aan de pagina.

Zie ook:

Alle prijzen in de categorie ‘beauty’

Alle prijzen in de categorie ‘huis’

Alle prijzen in de categorie ‘mode’

1x dag meelopen met VIVA-fotoshoot

Altijd al willen weten hoe het er bij een fotoshoot nou echt aan toe gaat? Twee lezeressen mogen exclusief backstage bij een VIVA-covershoot.

5x moonshaker t.w.v. € 39,95

Opladen die shaker en gebruiken maar. Dit massageapparaat is gemaakt van zacht silicone. Wat ie doet? Pulseren en vibreren. Hij is speciaal ontwikkeld voor het opwekken van verschillende soorten orgasmes bij vrouwen, van langzaam en teasend tot snel.

10x 2 toegangskaarten voor Bussloo t.w.v. € 67

Even een dagje de boel de boel laten is altijd een goed idee. Zeker als dat kan in een fantastisch wellnessresort in een prachtige omgeving, zoals Thermen Bussloo. Dus grijp deze kans!

10x Caran d’Ache 849 fountain pen t.w.v. € 55

Een mooie pen schrijft nét even wat lekkerder. Dit prachtige exemplaar van Zwitserse bodem is verkrijgbaar in vier fluorescerende kleuren – roze, groen, geel en oranje – met als bijkomend voordeel dat je ‘m nooit kwijtraakt.

15x 30 Seconds partyspel t.w.v. € 39,99

Feestje op de planning? Dit spel is lachen-gieren-brullen als je met een grote groep bent. Je speelt in teams. Iemand uit het team probeert binnen 30 seconden zo veel mogelijk van de vijf begrippen te omschrijven. Hoe meer begrippen jullie raden, des te meer velden op het speelbord jullie vooruit mogen. Dat vergt nogal wat creativiteit.

Meedoen

Wil jij een van deze mooie prijzen winnen? Vul dan het winformulier hieronder in en vergeet niet – indien nodig – de kleur te vermelden.