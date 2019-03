Ben jij wel toe aan een nachtje er tussenuit? Dan zit je hier helemaal goed. VIVA mag namelijk in samenwerking met IKEA een nacht heerlijk slapen weggeven in een brugwachtershuisje in Amsterdam.

Een brugwachtershuisje in het centrum van Amsterdam is voor één maand omgetoverd tot de ideale slaapkamer. Misschien heb je een drukke baan en maak je lange dagen op kantoor, ben je net moeder of vader geworden en heb je veel gebroken nachten of ben je gewoon iemand die enorm van slapen houdt. Een goede nachtrust is fijn én belangrijk voor iedereen. In dit huisje laat IKEA door middel van producten en verhalen zien wat je zelf allemaal kan doen om goed te slapen.

Goede nachtrust

Een goede nachtrust is belangrijk voor je gezondheid. Het brughuisje is ingericht met alle producten die ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk slaapt. Je kiest je eigen hoofdkussen op basis van je slaapgewoonten, dimt de lichten en zet een lekker muziekje op voor een relaxte sfeer. Geniet van een licht verteerbaar diner en krijg nog een heleboel andere tips voor een goede nachtrust. ’s Ochtends wordt er een lekker ontbijtje gebracht. Meer tips voor een goede nachtrust vind je hier.

Winnen?

De winnaar overnacht een nacht (19-20 maart 2019) in het brugwachtershuisje voor twee personen, inclusief ontbijt. Op 19 maart kun je genieten van een diner voor twee personen. Enthousiast geworden? Vul dan snel hieronder het winformulier in, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans. Belangrijk is wel dat je 21 jaar of ouder bent. Veel succes!

