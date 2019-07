WIN: tickets voor pop-up buitenbioscoop van Vue & Bavaria

Film kijken onder een échte sterrenhemel, klinkt dat niet romantisch? Daarom opgelet, lieve filmliefhebbers opgelet: bioscoopketen Vue brengt deze zomer de bioscoop naar buiten met een speciale Bavaria vrachtwagen: de Movietruck, waar films op de zijkant van de truck kunnen worden bekeken. En jij kunt tickets voor deze heerlijke openluchtbioscoop winnen!

De pop-up buitenbioscoop op wielen rijdt de komende maanden langs verschillende steden en biedt de leukste films in de buitenlucht. Onder het genot van een Bavaria 0.0% en popcorn kunnen bezoekers met een koptelefoon film kijken op een unieke locatie in de stad. Omdat het om een exclusief evenement gaat, zijn er per locatie maar 50 stoeltjes beschikbaar.

VIVA mag 5×2 kaarten weggeven voor de Bavaria x Vue Movietruck filmavonden in Eindhoven, Amersfoort, Nijmegen, Hilversum, Hoogeveen en Alkmaar.

Bavaria x Vue Movietruck programma

01-08 | Eindhoven, 18 Septemberplein: Ron Goossens: Low-Budget Stuntman

18-08 | Amersfoort, Lieve Vrouwekerkhof: Thor: Ragnarok

24-08 | Nijmegen, Plein 1944: Black Panther

07-09 | Hilversum, Markt: La La Land

12-09 | Hoogeveen, Steenbergerpark: Green Book

14-09 | Alkmaar, Paardenmarkt: Bon Bini Holland 2

Niet gewonnen?

Niet getreurd. Je kunt ook online tickets kopen. De tickets zijn vanaf woensdag 17 juli 12:00 te koop via vuecinemas.nl/movietruck en zijn slechts €10,-.