WIN: Maak kans op een waardebon t.w.v. € 100 van ikwilzitzakken.nl

Chillen in een zitzak is de ultieme ontspanning. Je ploft neer, geniet van een goeie serie of boek en wanneer je niet meer lekker zit, klop je ‘m op en herhaal je hetzelfde riedeltje. VIVA mag drie waardebonnen van Ikwilzitzakken.nl t.w.v. € 100 weggeven, hoe leuk! Lees snel verder wat je hiervoor moet doen.

Of je nou voor de televisie wil liggen, in je slaapkamer of in de tuin, je kan een zitzak overal mee naartoe slepen. Met een zitzak maakt het niet uit waar je bent, je bent direct in de chill mood.

De chillzak

Er zijn verschillende soorten zitzakken, maar iedereen kent de traditionele zitzak. Misschien had jij er vroeger ook wel eentje op je kamer? Waar je bij de traditionele zitzakken misschien wel last van je rug kan krijgen als je te lang ligt, biedt de zitzakstoel je een extra steuntje in de rug. Met de zitzakstoel kan je dus nog langer blijven liggen en is die bingewatchsessie of het lezen van de nieuwste VIVA geen probleem. Er bestaan nu ook zelfs ergonomische zitzakken. Dit betekent dus dat je ook op een zitzak kan zitten terwijl je aan het werk bent (dat wil je!). Een thuiswerkdag was nog nooit zo relaxed.

Winnen

Ikwilzitzakken.nl is de ideale plek om jouw unieke zitzak te scoren. Ze hebben verschillende modellen met veel soorten kleuren en printjes. Met haar ruime aanbod moet er wel eentje voor jou bijzitten.