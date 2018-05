WIN: 10 x € 30 voor heerlijk bierpakket voor Vaderdag

Je man of vader iets cadeau geven voor Vaderdag? VIVA helpt je hier graag mee door in samenwerking met Greetz 10 bierpakketten beschikbaar te stellen, uiteraard inclusief bezorging en een kaartje. Je kunt o.a. kiezen uit pakketten bestaande uit internationale bieren en pakketten van lokale brouwerijen.

Hoe maak je kans?

Wil je één van de Greetz tegoedcodes van € 30,- winnen? Vul dan het onderstaande winformulier in en schrijf je in voor de VIVA nieuwsbrief om extra kans te maken. Vervolgens kun je een bierpakket naar keuze uitkiezen en meesturen in combinatie met een vaderdagkaartje.