WIN: 10x het boek + de dvd van Het Leven is Vurrukkulluk

Het zóu kunnen dat je 'm al in de bios hebt gezien. Daar was Het Leven is Vurrukkulluk – een verfilming van het gelijknamige boek van Remco Campert – sinds eind januari te bewonderen.

Al meer dan vijftig jaar wilde regisseur Frans Weisz het verhaal Het Leven is Vurrukkulluk verfilmen. Maar nooit had hij kunnen dromen dat zijn eigen zoon, Géza Weisz, de hoofdrol zou vertolken. Naast Géza spelen Reinout Scholten van Aschat, Romy Louise Lauwers, Anniek Pheifer, Teun Kuilboer, Stefan de Walle en Willeke van Ammelrooy een rol in de film.

Het Leven is Vurrukkulluk is een heerlijke romcom waarin verschillende liefdesverhalen de revue passeren. Tijdens een heerlijke lentedag zien we twee beste vrienden, Mees en Boelie samen in het Vondelpark. Wat een normale dag lijkt te worden, verandert wanneer ze de jonge en knappe Panda ontmoeten. Waar de hitte in het Vondelpark lijkt te stijgen, ontbreekt deze bij het lang getrouwde stel Etta en Ernst-Jan. Hij verdenkt haar van overspel en heeft zo zijn eigen ideeën over hoe hij haar moet betrappen. In het laatste liefdesverhaal zien we Rosa en Kees, oude geliefden wiens paden na decennia onverwacht weer kruisen. Voorzichtig lijkt hun liefde opnieuw op te bloeien.

