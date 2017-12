WIN: 10x het boek ‘Geef dat kind een slok jenever’

Opvoedtantes Els en Do uit Kek Mama weten wel raad met schuimbekkende peuters en passen graag de levenswijsheid van de bejaarde wijsgeer Mick Jagger toe: you can’t always get what you want. Nog meer vrolijke opvoedadviezen van Els en Do? Wij geven 10x het boek geef dat kind een slok jenever weg.