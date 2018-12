WIN: 10x het boek ‘Poezen: handleiding voor bazen’

Ben jij een echte kattenliefhebber en wil je weten wat er allemaal in het koppie van je poezenbeest omgaat? Dan kan dit zomaar jouw winactie zijn. VIVA mag namelijk tien exemplaren van het boek Poezen: handleiding voor bazen ter waarde van € 14,99 weggeven. Lees snel verder wat je hiervoor moet doen.

Over het boek

Poezen zijn heel mysterieuze dieren. Ze staan erom bekend dat ze veel dingen geheimhouden voor mensen. Je denkt ze misschien te begrijpen, maar vaak heb je het helemaal mis. Dit heeft helaas grote gevolgen voor de poezen. Ze kunnen last krijgen van onder andere stress, agressiviteit en onzindelijkheid. Annemarieke Piers heeft daarom een handleiding voor de baasjes geschreven om deze problemen te voorkomen. Met behulp van dit boek kom je alles over poezen te weten en zal je ze een stuk beter begrijpen. Extra leuk: de omslag van het boek is van fluweel.

Winnen?

Wil je kans maken op het boek Poezen: handleiding voor bazen van Uitgeverij Snor? Je hoeft alleen onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief. Tip: dit boek is ook leuk om iemand cadeau te geven met kerst!

