WIN: 10x een verzorgingspakket van Beauty Kitchen (helemaal vegan!) t.w.v. € 80

Tegenwoordig wordt de vraag naar natuurlijke en vegan beautyproducten steeds groter. Mensen worden zich ervan bewust dat duurzaam leven een steeds grotere must wordt, dus ook de beautytafel moet op de schop. VIVA mag een vegan beautypakket van Beauty Kitchen t.w.v. € 80 euro weggeven. Wil je weten hoe je kans maakt? Lees dan snel verder.

Beauty Kitchen’s producten worden gemaakt van innovatieve, natuurlijke en duurzame ingrediënten.

Abyssinian Oil Aroma Facial Concentrate

Een verfijnde olie die de huid intensief hydrateert. De combinatie van Abyssinian Oil met magnolia olie, palmarosa en rozenbottelolie voedt de huid en beschermt tegen uitdrogen. Ook brengt het de talgproductie in balans, stimuleert het de celdeling en wordt de collageenproductie in de huid bevorderd – allemaal essentieel om de huid zacht en soepel te houden.

Abyssinian Oil Facial Moisture cream

Deze vochtinbrengende crème is ideaal voor iedereen die behoefte heeft aan natuurlijke hydratatie maar een olie too much vindt. Hiernaast zorgt de Abyssinian Oil ervoor dat de elasticiteit van de huid wordt hersteld zonder de poriën te verstoppen. Breng aan na het reinigen van de huid voor optimale verzorging.

Abyssinian Oil Facial Cleasing Balm

Een reinigingsbalsem die, zonder vet te zijn, make-up en onzuiverheden wegsmelt als sneeuw voor de zon. Met dank aan de Shea Butter en Abyssinian Oil droogt de Cleansing Balm niet uit en laat de huid zacht, soepel en stralend achter.

Winnen?

Beeld: Beauty Kitchen, iStock