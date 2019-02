WIN: 10x gepersonaliseerd kaart- of memoryspel met foto’s van jou en je vrienden erop

Ben jij een echt (drank)spelletjesmens? Dan heb je geluk, want wij geven gepersonaliseerde speelkaarten weg waarmee je je game night naar een hoger niveau kunt tillen.

Kan er volgens jou niets op tegen een avondje kingsen, of geniet je volop van een kneuterig potje klaverjassen? We feel you. Maar waarom spelen met een saaie boer of koningin als je ook de hoofden van je familie of vrienden kunt inzetten?

Zoek je eigen gezicht

Op de website FotoCadeauMaken.nl kun je je eigen spel samenstellen zoals jij dat wilt. Er zijn twee opties:

Memorykaarten

Speelkaarten (ook zeer geschikt voor drankspelletjes zoals kingsen, buzzen of ‘in de boot’)

Je kunt de foto’s zowel op de voor- als achterkant van de kaarten laten drukken.

Win je eigen spel

Bij VIVA krijg je nu de kans om zelf je eigen spel te customizen, want we geven 10 gepersonaliseerde spellen weg. Vul het winformulier onder aan deze pagina in om kans te maken en vergeet je daarin niet aan te melden voor de nieuwsbrief.

Niet gewonnen? Dan kun je altijd nog je eigen spel bestellen via FotoCadeauMaken.nl. Vul je bij het betalen de code VIVA2019 in, dan krijg je nog € 3,- korting ook.

