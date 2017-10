WIN: 1x Livengo steigerhouten bed in afmeting naar keuze (t.w.v. € 449,-)

De bedden van Livengo passen in verschillende slaapkamerstijlen en zijn in diverse wash-kleuren verkrijgbaar. Zou jij er dolgraag 1 in je slaapkamper willen hebben? Dan hebben wij goed nieuws. VIVA mag namelijk één exemplaar weggeven!

Livengo

Een bed van steigerhout is een bewuste keuze met een tijdloze look. Een bed dat in verschillende slaapkamerstijlen past en in diverse wash-kleuren verkrijgbaar is. Ook kan het bed tegen een stootje en het is ruim genoeg om in het weekend gezellig met de kids te genieten van Quality Time. Zeker als gekozen wordt voor de grootste afmeting van 240 x 220 cm. Aangevuld met een (hoog) hoofdbord en bijpassende nachtkastjes is dit een heerlijk bed om samen jaar in, jaar uit van te genieten. Meer weten? Ga naar www.livengo.nl.

Winnen?

