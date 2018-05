WIN: 2 tickets voor de voorpremière van de film Overboard

De film Overboard is een grappige remake uit 1978 met in de hoofdrol Anna Faris, Eugenio Derbez en Eva Longoria. VIVA mag 5×2 kaarten weggeven voor de voorpremière van Overboard op 22 mei. Lees hieronder hoe je kans maakt.

Kate is een hardwerkende, alleenstaande moeder van drie kinderen die wordt ingehuurd om de luxe jacht van de egoïstische en verwende miljonair Leonardo schoon te maken. Leonardo heeft nog geen dag in zijn leven gewerkt, behandeld Kate als oud vuil en weigert haar zelfs te betalen. Wanneer Leonardo per ongeluk overboord slaat en met geheugenverlies op het strand aanspoelt, ziet Kate haar kans om hem terug te pakken.

Ze bedenkt een plan en overtuigd Leonardo ervan dat hij haar man is. Terwijl Leonardo zich voor het eerst in zijn leven in het zweet werkt voor zijn ‘gezin’ geniet Kate van haar wraak. Maar hoe lang kan ze haar leugen nog verborgen houden… Zie hier de trailer.

Winnen?

