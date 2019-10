Dit najaar komt op 7 november dé feelgood film van het jaar uit: Last Christmas . Geïnspireerd door de muziek van George Michael met in de hoofdrollen Emilia Clarke en Henry Golding.VIVA mag 2X2 vrijkaarten weggeven voor de première.

In het kort

Kate is een jonge vrouw die alsmaar slechte beslissingen maakt. Haar laatste fout was beginnen met een baan als elf in een warenhuis. Toch ontmoet ze Tom daar en haar leven wordt omgegooid. Het lijkt wel te goed om waar te zijn…

Winnen

Op dinsdag 5 november zal de officiële Nederlandse première plaatsvinden in Pathé Arena. Hierbij zijn BN’ers en influencers aanwezig en natuurlijk zal een goodiebag niet ontbreken. Wil jij samen met een vriend of vriendin aanwezig op dit te gekke evenement? Vul dan gauw het winformulier hieronder in.