De film 7 Days in Entebbe is een waargebeurd verhaal geregisseerd door José Padilha. Hij draait vanaf 31 mei in de bioscopen en VIVA mag 3×2 vrijkaarten weggeven. Lees hieronder hoe je kans maakt.

De film gaat over de waargebeurde Operatie Entebbe, een antiterroristische gijzelaar-reddingsoperatie die in de nacht van 3 op 4 juli 1976 werd uitgevoerd in Oeganda op Entebbe International Airport. Het Israëlische defensieleger probeerde burgers te bevrijden uit een vliegtuig dat een week lang gekaapt werd door Duitse en Palestijnse terroristen. In totaal kwamen 56 mensen om, onder wie zeven kapers en de broer van de huidige Israëlische president Benjamin Netanyahu.

Winnen?

Wil jij kans maken op 3×2 bioscooptickets voor de film 7 Days in Entebbe? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief én vul onderstaand winformulier in.