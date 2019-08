WIN: 30x telefoonketting van Kyky.amsterdam

Anno 2019 kunnen we (bijna) niet meer zonder onze telefoon. Met Kyky draag je je telefoon als accessoire en heb je hem altijd in de buurt. Wil jij nou zo’n telefoonketting winnen? Lees dan snel verder.

Festivals, vakantie, strand en sneeuw, op de fiets (helaas niet meer), bij het omgaan met kostbare dingen, tijdens het sporten of tijdens het sms’en en rijden. Oké, nou niet tijdens het rijden, maar je snapt het punt. Behalve mega handig op festivals, vakantie of op werk, zijn de telefoonkettingen van Kyky Amsterdam ook mega cute! Ze zijn er in 20 verschillende kleuren. Je kunt kiezen uit een iPhone 7/8, iPhone 7/8 plus of iPhone X hoesje.

Winnen?

Wil jij nou kans maken op een van deze hoedjes? Vul dan het winformulier in hieronder, meld je aan voor de nieuwsbrief en vergeet niet om te vermelden welke iPhone je hebt.

Voor welke iPhone wil je een hoesje ontvangen?

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Kyky.amsterdam