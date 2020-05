WIN WIN WIN: 3x de nieuwste editie van De Koffiebox

Houd jij van lekkere koffie en verrassingen (duhh, tuurlijk)? Dan is De Koffiebox iets voor jou! Met De Koffiebox ontdek je iedere maand weer nieuwe smaken en koffiebranderijen. VIVA mag 3 boxen weggeven met heerlijke specialty koffie gebrand door twee lokale branderijen uit Rotterdam.

De Koffiebox laat jou kennis maken met specialty koffie, gebrand door lokale branderijen uit één stad. Een unieke kans om kennis te maken met de lekkerste koffie én een leuke verrassing voor thuis. De hele koffiebonen in het proefpakket zijn vers gebrand en zorgvuldig geselecteerd. Ook krijg je bij iedere editie de beste tips voor thuis, zodat je de smaak van de koffie uit De Koffiebox perfect kunt ervaren.

Deze Editie

Elke editie staat in het teken van een nieuwe stad en deze keer is dat Rotterdam. Er zijn twee Rotterdamse branderijen uitgezocht die beiden uitblinken in hun kwaliteit specialty coffee. In dit proefpakket ontvang je: specialty coffee, verse ongemalen koffiebonen, lekkere recepten en handige tips. De geselecteerde koffiebonen zijn beschikbaar voor zowel espresso als filterkoffe.

Winnen

Wil jij graag een proefpakket van De Koffiebox winnen? Doe mee en maak kans!