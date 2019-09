Voor de 40ste verjaardag van hét onderbroekenmerk der merken heeft sloggi een eerbetoon gebracht. En wel aan hun allereerste product dat staat voor ultiem comfort: de beroemde sloggi kerngesponnen ‘Maxi’ onderbroek. En extra leuk: VIVA mag 3x een sloggi-set weggeven!

Sloggi heeft 40 jaar geleden comfort een geheel nieuwe betekenis gegeven met hun beroemde onderbroeken en tegenwoordig zijn deze “granny pants” een volwaardig statement. Om het 40-jarig bestaan van sloggi te vieren ging het beroemde ondergoedmerk de samenwerking aan met streetwise rapster Lil’ Ol’ Granny. Waarom? Ze zijn beiden sterk van mening dat je altijd trouw moet blijven aan jezelf. Hoe je je voelt is immers belangrijker dan hoe je eruit ziet.

Comfort statement

Dat de maxi onderbroeken weer in de mode zijn, betekent dat de wereld aan het veranderen is. Ondanks dat deze onderbroeken lang zijn gelabeld als “Granny Pants (in de Hollandse volksmond oma-onderbroeken) zijn deze toch echt heerlijk comfortabel. En ze zijn daarom onmisbaar in de kledingkast van modebewuste vrouwen van alle leeftijden, lichaamstypes en maten.

De maxi-onderbroek is een statement dat volledig opgedragen is aan vrouwen die niets te bewijzen hebben, die niet bang zijn om comfort op de eerste plaats te zetten.

Winnen

VIVA mag 3 geweldige sloggi-sets weggeven, bestaande uit een ZERO Feel top of bralette + een jaren ’79′ broekje. De ZERO Feel-lijn herken je aan het feit dat er nul naden, nul beugels en nul strepen in te vinden zijn. En het ’79 broekje is de maxi-onderbroek in een nieuw, nog comfortabeler jasje.

Ben jij niet bang om er comfortabel bij te lopen en een statement te maken? Vul dan snel het winformulier hieronder in en maak kans!

Bron: sloggi, Beeld: sloggi