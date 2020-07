WIN: 3x Happy recipe, vol met feelgoodrecepten voor lichaam en geest

In deze coronatijd is het extra belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dat begint met weten wat je nodig hebt om fysiek fit te blijven en mentaal in balans. Voor iedereen is dat iets anders. Het boek ‘Happy Recipe’ helpt jou hiermee op weg en goed nieuws, want VIVA mag drie exemplaren weggeven!

Tegenslagen

Auteur Sam Loman heeft de nodige tegenslagen gehad, maar zit niet bij de pakken neer. Haar lichaam maakt het stresshormoon cortisol niet aan, waar ze levenslang medicijnen voor moet slikken. Ze brak ook haar elleboog en moest daarvoor vele operaties ondergaan. Ondanks dat deed ze een masterstudie medische illustratie en verdiepte ze zich professioneel in een gezonde leefstijl. Sam: “Ik hoor veel verhalen over mensen die dankzij een gezonde leefstijl en voeding volledig genezen zijn maar dat is niet voor iedereen realiteit. Voor mij ook niet. Dan moet je dus omgaan met wat wel kan.”

Ontdek, onderzoek, varieer Het ene lichaam reageert goed op voeding met veel koolhydraten, terwijl het andere juist extra eiwit nodig heeft. Onze behoeftes aan ontspanning, beweging, slaap, contact én voeding zijn persoonlijk en uniek. Waar word je blij van? Wat wil je vaker doen? Welk soort eten geeft energie, en welk maakt je vermoeid? Heb je nog geen idee? Dat geeft niet. Je ontdekt het vanzelf door met de feelgoodtips en recepten in dit boek te experimenteren. De recepten zijn grotendeels vegan of vegetarisch en glutenvrij. Niet per se omdat dit gezonder zou zijn, wél omdat ze daardoor als basis voor iedereen bruikbaar zijn. Dus als je vlees of vis, melk, een eitje of pasta wilt toevoegen: ga je gang! Onderzoek, varieer, vul aan en voel vooral wat voor jou werkt. Welke ingrediënten heb jij nodig voor een fijn leven en een goede balans? De 75 recepten in het boek variëren van brain food tot comfort food, guilty pleasures en recepten voor slow weekends en busy weekdays. Ook krijg je handige prepping-tips om toch gezond te eten tijdens drukke tijden en leer je hoe je voedselverspilling tegen gaat.

