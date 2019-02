WIN: 3x make-up pakket van HEMA t.w.v. €32

Met dit make-up pakket van HEMA ben je helemaal klaar voor valentijn. Of je nu single bent of de ware al hebt gevonden, iedereen mag zijn beste beentje voor zetten op Valentijnsdag! Kans maken? Lees dan snel verder.

Wat zit er allemaal in het beautypakket?

Je nagels worden verwend met dit HEMA-pakketje. Het bevat niet alleen een heerlijk kleurtje, maar ook een egaliserende basislak en een vochtinbrengend schild.

Gebruik eerst het vochtinbrengend schild, zo zorg je ervoor dat je nagelriemen gehydrateerd blijven. Je masseert het product in tot het helemaal is ingetrokken. Vergeet daarna zeker je nagels niet te wassen met water en zeep voor je ze gaat lakken! Vervolgens gebruik je de egaliserende basislak. Dit kun je vergelijken met een soort primer, maar dan voor je nagels. Hij vult ook alle oneffenheden op, zodat je nagellak daarna mooi egaal is. En tot slot breng je de longlasting nagellak aan. Hij heeft een extra breed kwastje en blijft lekker lang zitten. Et voila!

Ook je lippen worden niet vergeten. Dit lippoeder pallet bevat vier verschillende matte kleuren, een primer zodat je lippen niet uitdrogen en een handige applicator.

Ga je liever voor iets eenvoudig? Dan gebruik je gewoon deze lip kit. De vloeibare lippenstift en bijhorende lipliner zorgen voor een all day-look. De lipliner zorgt er ook voor dat je lippenstift niet uitloopt.

Of toch net dat iétsje feller? Dan zit er in dit beautypakketje ook net datgene wat jij zoekt. De wetshine lippenstift ‘beaming brown’. De lippenstift verzorgt je lippen niet alleen, maar geeft je een sexy wetlook-effect in een donkere mysterieuze kleur.

Welke lippenstift je ook kiest, deze lip tint cleanser maakt je lippen zo weer schoon. Breng een laagje aan en wrijf het goed in. Wacht 60 à 90 seconden en was daarna even je mond met water. Zelfs de beste lippenstiften krijg je hiermee in no time weg.

En tot slot zit ook dit schattige spiegeltje in het HEMA beauty pakket. Handig op te bergen, maar ook leuk om boven te halen.

Winnen

