Win: 3x Vandyck dekbedovertrek Sea Feathers vanaf €74,95

Ultiem geluksmomentje: een heerlijk opgemaakt bed! Met dit luxe Vandyck dekbedovertrek is jouw opgemaakte bed helemaal een plaatje… Én jij kunt kans maken.

Het Nederlandse bed- en badmodemerk Vandyck heeft een voorjaar- en zomercollectie bedlinnen met als thema ‘natuur’. Doordat de collectie bestaat uit bedlinnen met fotorealistische bloemen en bladeren, sierlijke vlinders en veren in de stijl van Ibiza, creëert Vandyck een licht en luchtig gevoel. Een hotelbed is er niets bij! Voor dit luxe gevoel in eigen slaapkamer kan jij kans maken op een Sea Feathers papaya dekbedovertrek met de kleuren bruin, rood en geel vanaf €74,95. De beschikbare maten zijn 140×200/220 – 200×200/220 – 240×200/220. Dit dekbedovertrek is gemaakt van 100% katoensatijn, waardoor het heerlijk zacht en soepel aanvoelt. Dus pas maar op, want voor je het weet, ben jij niet meer uit bed te krijgen!

WIN

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en vul het onderstaande formulier in om kans te maken op het dekbedovertrek t.w.v. €74,95. De winnaar mag kiezen uit een van de beschikbare maten. Succes!