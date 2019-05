WIN: 4x een Van Gogh canvas t.w.v. €175

Dit weekend – zondag 12 mei – is het weer Moederdag. Maar volgens ons, is het íedere dag Moederdag. Toch? Zó geef je bloemen op een originele manier.

Zeg het met bloemen

Een op de drie moederdagvierders geeft (of krijgt) aanstaande zondag bloemen cadeau. Bloemen maken blij, zorgen voor ontspanning en mensen vinden het leuk om bloemen aan een ander cadeau te doen. Van Gogh was dol op bloemen en de natuur, lucky for us dat het Van Gogh Museum een uitgebreide collectie in de online webshop heeft waarop Van Goghs werken met bloemen zijn afgebeeld. Want ieder jaar een bosje tulpen met Moederdag geven… daar gaat de ‘jus’ op den duur ook wel een beetje van af.

Winnen?

Wil je dit jaar toch bloemen geven, maar op een originelere manier? Viva mag vier lezeressen blij maken een bloemen Print On Demand van Vincent van Gogh, naar keuze in maat M met een lijst naar keuze t.w.v. ongeveer €175. Kans maken? Vul dan snel onderstaand winformulier in en maak kans op jouw persoonlijke Van Gogh canvas.

De tekst gaat verder onder de winactie.

Niet gewonnen?

Het Van Gogh Museum geeft nog tot 20 mei tien procent korting op alle canvassen en prints van Van Goghs bloemenschilderijen met de couponcode ‘GeefBloemen’.

https://www.vangoghmuseumshop.com/nl/printing-on-demand-masterpieces

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Van Gogh Museum