WIN 5x het boek (te) gekke slaapplekken

Fan van vakantie in eigen land en wel in voor iets origineels? Renske Borst reed een jaar lang elk weekend in haar oranje Kever door Nederland om originele slaapplekken te ontdekken én heeft daar een boek over geschreven. VIVA mag 5x het boek (te) gekke slaapplekken weggeven. Lees verder wat je hiervoor moet doen.

De werkweek is achter de rug en je hebt weekend. Tijd om erop uit te gaan. Dus wat gaan we doen? Slapen in een sterrenkubus, een waterlodge, een kartonnen huisje of toch in een cocoon? Het is aan jou!