WIN: 5x gepersonaliseerde carebox van DeMonth

Tijdens ‘that time of the month’ mag je jezelf best een beetje extra verwennen. Een lekkere reep chocola, een selfcare dagje, wat je ook nodig hebt. Gelukkig voelen ze dat bij DeMonth precies goed aan. Daar maken ze careboxen, waarvan VIVA er nu vijf van mag weggeven!

DeMonth

DeMonth stelt waardevolle careboxen voor ongestelde vrouwen samen. In een carebox vind je biologische tampons, maandverband en duurzame beauty- en verzorgingsproducten. De totale waarde van de inhoud van een carebox is rond de 35 euro, maar ze worden verkocht voor 15 euro. Careboxen kunnen zelf samengesteld worden zodat je gegarandeerd bent van de juiste producten en aantallen hiervan. Neem zelf een kijkje naar de boxen op DeMonth.nl.

De duurzame producten uit de box dragen niet alleen bij aan de natuur, maar ook het goede doel. DeMonth doneert een deel van de opbrengsten aan het WASH initiatief van Unicef en SNV. Zij zorgen ervoor dat ook vrouwen in derde wereldlanden toegang krijgen tot menstruele producten.

Winnen

