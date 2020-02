“De buikkrampen komen weer gedag zeggen, de trek lijkt niet op te houden en je buien veranderen met de minuut… Je bent weer ongesteld!” De meiden van Doosy weten hier alles van en vinden dat wij vrouwen bést even extra verwend mogen worden. Daarom hebben zij een verwenbox op de markt gezet om vrouwen mee op te fleuren. VIVA mag 5x zo’n verwenbox aan jullie weggeven.



Doosy

Doosy is dé verwenbox die ongestelde vrouwen even heerlijk in de watten legt. De producten in de Doosy zijn afgestemd op het verblijden van de vrouw en het verminderen van klachten bij ongesteldheid. Zo vind je in de Doosy comfortfood, fijne verzorgingsproducten, een lief kaartje, een magazine en altijd een toffe goodie! Een waar cadeautje dus. Turn your off-day into your day off!”

Winnen

Ook zin gekregen in zo’n lekkere doos van Doosy? Vul dan hieronder het winformulier in en maak kans.