WIN: 5x hardcover en 5x eBook van de thriller Ciao Sicilia

Ben jij nog op zoek naar een goed boek om met het aankomende lenteweer mee in het zonnetje te zitten? Dan zit je hier helemaal goed. VIVA mag namelijk 5x het boek Ciao Sicilia weggeven als hardcover én eBook. Winnen? Lees dan snel verder.

Lees ook: Laat maar kietelen, die lentekriebels: komende dagen droog en zonnig weer

Het verhaal

Op het moment dat Anne de envelop in een brievenbus laat vallen, weet ze dat ze nooit meer terug kan. Haar werk als chocolatier, haar echtgenoot Benny en haar vriendschap met Daan, alles moet ze achterlaten. Ze vertrekt naar het Italiaanse eiland Sicilië in de hoop dat ze daar niet gevonden wordt…

Winnen

Enthousiast geworden? Vul dan snel onderstaand winformulier in en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Let wel op: het eerste winformulier is om kans te maken op het hardcover exemplaar en het tweede winformulier op het eBook-exemplaar. Veel succes!

Hardcover winformulier:

eBook winformulier:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock, persbureau