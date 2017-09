WIN: 5x hardloopsokken t.w.v. €34,95

Dat hardlopen goed voor je is, weten we allemaal. Wil jij al een tijdje beginnen met hardlopen, of wil je je uitrusting compleet maken, dan is deze actie voor jou! Met de STOX Running Socks loop je namelijk minder kans op blessures.

De sokken creëren een schokabsorberend effect, wat ervoor zorgt dat de beschadiging van het spierweefsel tot een minimum beperkt wordt, en stabiliseren de enkels waardoor je een betere loopcoördinatie krijgt. De stof waarvan de sokken gemaakt zijn zorgt ervoor dat zweet naar de buitenkant van de sok worden gedreven. Geen zweetvoeten dus! Last, but not least, de sokken stimuleren ook nog de verwijdering van afvalstoffen en verminderen daardoor spierpijn.

Meer informatie over de sokken vind je op de STOX-website.