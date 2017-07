WIN: 5x healthy foodpakket t.w.v. € 48

Gezond eten, dat proberen we natuurlijk allemaal te doen. Met de producten uit dit healthy foodpakket lukt dat nét een beetje makkelijker. En ze zijn nog hartstikke lekker ook!

Het pakket bevat:

3 x EAT NATURAL super granola’s: Extreme Cacao, Protein Packed en Gluten Free.

De producten bevatten geen kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Extreme Cacao is heel lekker, maar ook verantwoord, met havervlokken, speltvlokken, kokosnoot en amandelen. Protein Packed is de lekkerste proteïnerijke granola en bevat naast zaden, noten en kokosvlokken ook geroosterde kikkererwten. Gluten Free is, zoals de naam doet vermoeden, glutenvrij, en bevat zaden, boekweit en honing.

Verkoopprijs per pak: € 3,65

12 x EAT NATURAL bar with benefits

De pakketten bevatten óf de extra protein-bar met ahornsiroop, pecannoten en pinda’s (met 40% meer proteïne dan andere EAT NATURAL repen de perfecte afterworkoutsnack), of de variant high in fibre met appel, gember en donkere chocolade (om aan je broodnodige dagelijkse dosis vezels te komen).

Verkoopprijs: 3 bars voor € 2,99

Meer info over EAT NATURAL vind je hier: www.eatnatural.nl

1 pak Mister Free’dgluten-free crackers Chia and Sesame Seeds

MISTER FREE’D glutenvrije crackers zijn heerlijke, met de hand gerolde crackers met natuurlijke en biologische ingrediënten. MISTER FREE’D gebruikt traditionele granen, zoals gierst en teff en superfoods, zoals chia-, sesam- en lijnzaad. Hierdoor zijn de krokante crackers hoog in vezels én omega 3. Lekker als ontbijt, lunch of tussendoor.

Verkoopprijs: € 2,99

1 x Verival Crunchy en 1 x Verival Müsli

Uiteraard bevatten deze biologische ontbijtgranen geen kunstmatige smaak-, kleurstoffen & conserveringsmiddelen. Ben je een muesli-lover? Dan kies je voor Kokos & Abrikoos (glutenvrij). Eet je liever cruesli? Dan pak je de Crunchy Bosvruchten (ook lekker zo uit het handje).

Verkoopprijs: Crunchy bosvruchten € 3,99, muesli kokos & abrikoos €4,80

Voor alle producten van Verival: www.verival.at

5 x King Soba glutenvrije Japanse noodles

Gezond en glutenvrij, fairtrade en biologisch: met de noodles van King Soba kan dit allemaal. King Soba heeft vijf soorten glutenvrije noodles, gemaakt op basis van oergranen, zaden en rijst met boerenkool, gember en pompoen. Ze zijn er in 5 smaken:biologische zoete aardappel en boekwijtnoedels, biologische Basmati bruine rijstnoedels, biologische boekwijtnoedels met quinoa, biologische bruine rijst en amaranthnoedels met boerenkool en biologische pompoen, gember en rijstnoedels. Lekker in een wokgerecht, een Oosterse soep of een maaltijdsalade.

Verkoopprijs: € 2,99 – 3,50 per stuk

Meer info over King Soba: www.facebook.com/kingsobanl

WINNEN

Meld je aan voor de nieuwsbrief en maak kans op dit gezonde pakket t.w.v. € 48.