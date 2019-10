Win: 5x het inspirende boek ‘Can I come over’ van Marleen Hoftijzer

Thuis. Wat betekent dat eigenlijk? Marleen Hoftijzer schreef over dit vraagstuk het boek ‘Can I come over.’ Telkens stelde ze één vraag aan de mensen die haar thuis uitnodigde: wat is thuis. Benieuwd geworden naar haar verhalen? Dan is dit goed nieuws voor jou. VIVA mag 5x dit boek weggeven onder de VIVA-lezeressen.

Marleen Hoftijzer is al twee jaar ‘thuisloos’ en reist als digital nomad de wereld over. Lijkt een droombaan toch? Maar ze liep tegen een probleem aan; eenzaamheid. Eenzaamheid is een taboe en dat wil Marleen doorbreken met haar boek.

Zoektocht naar thuis

Het boek bestaat uit vijftig verhalen uit elf landen, waarin ook de zoektocht naar haar eigen thuis komt aan bod komt. Laat je inspireren door de kennis die Marleen op heeft gedaan en geniet van de meest te gekke verhalen.

