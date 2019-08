WIN: 5x Instagram-marketing magazine GRAMMIE

GRAMMIE is het magazine gemaakt voor én door Instagammers dat zowel de positieve zijde als de minder leuke kanten belicht van dit platform. Leuk nieuws: VIVA mag dit nummer 5x verloten.

De eerste editie van het Instagram-marketing magazine GRAMMIE ging als zoete broodjes over de toonbank. En ook de tweede editie is nu uit. In deze editie krijg je de sleutel voor een gezonde minste In een tijd waar burn-outs op de loer liggen en we ons eigen ik-profiel helemaal zelf mogen inrichten, versieren en bedenken, is het cruciaal dat we bewust omgaan met de tools die voorhanden liggen. Tevens staat dit magazine boordevol praktische Instagram-tips om jouw Instagram-account te laten groeien.

Winnen?

Wil jij kans maken op zo’n magazine? Vul dan onderstaand winformulier in en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Niet gewonnen? Niet getreurd. Met de code GRAMMIE15 krijg je via deze link 15% korting!

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.