WIN: 5x paperbacks en 5x ebooks van Chateau de Provence

Bestsellerauteur en schrijfdocent Marelle Boersma emigreerde naar Portugal om daar schrijfvakanties te organiseren. Haar ervaringen verwerkte ze in deze thriller. In Chateau de Provence willen Julia en haar man Luuc een nieuwe start maken. Als Luuc een Frans kasteel koopt met een grote olijvenboomgaard, vertrekken ze naar de Provence om beautyvakanties te organiseren. Dan wordt in het kasteel het lijk van een jonge vrouw ontdekt…

