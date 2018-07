WIN: 5×2 bioscooptickets voor de film de Kleine Heks

De kleine heks is vastberaden de beste heks van het bos te worden. Hierdoor rolt ze samen met haar raaf Abraxas van het ene in het andere avontuur! VIVA Mama mag 5×2 bioscooptickets voor de film de Kleine Heks weggeven. Lees verder wat je hiervoor moet doen.

De Kleine Heks woont samen met haar raaf Abraxas diep in het bos. Ze is pas 127 – wat nog heel jong is voor een heks – en mag nog niet naar het grote heksenfeest op de Bloksberg. Maar de Kleine Heks wil heel graag dansen met de andere heksen en rondjes vliegen op haar bezemsteel, dus ze besluit er stiekem heen te gaan. Als ze wordt betrapt mag ze alleen terugkomen als ze binnen één jaar alle spreuken van het grote magische boek uit haar hoofd leert. Lukt het haar alle toverspreuken te onthouden en iedereen in het bos te overtuigen dat ze de állerbeste is?

