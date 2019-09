WIN: 5X2 kaarten voor de film Hustler + 1 proefles Poledance Factory

Wil jij een lekker avondje naar de film met je vriendin, of wil je je inner stripper naar boven halen met een proefles bij de Poledance factory in Amsterdam? Meld je dan nu aan voor deze leuke winactie. VIVA mag namelijk 5×2 kaarten en 1x een gratis paaldansles erbij weggeven. Lees snel verder om erachter te komen hoe je kans maakt.

Hustlers gaat over strippers die na de beurscrash in 2008 hun inkomsten sterk zien dalen. Daarom besluiten ze hun voormalige rijke Wall Street-klanten op te lichten met heftige gevolgen. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en werd voor het eerst gepubliceerd in de New York Magazine. In deze te gekke misdaad film spelen Cardi B en Jennifer Lopez en nog veel meer bekende gezichten… Lees hier meer over Hustlers.

Winnen

Wil jij kans maken? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en wie weet zit jij straks tussen de bioscoopstoelen of sta je in de grootste paaldans studio van Europa.



