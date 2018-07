WIN 5×2 vrijkaarten voor Rita & Krokodil 2 + DVD

Rita en Krokodil zijn terug met een hele hoop nieuwe avonturen en VIVA Mama mag 5×2 vrijkaarten weggeven. Lees hieronder hoe je kans maakt.

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje, Krokodil. Hij woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van Rita. Het zou kunnen dat Rita en Krokodil eigenlijk niet veel verder komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed in haar kamer. Rita’s fantasie brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.

Bekijk hier alvast de trailer.

Winnen?

