WIN: 6x bandeau van Atelier des Femmes

De bandeau van Atelier des Femmes voor in je haar: de favoriet op het moment voor vele dames. Stijlvol en makkelijk in te doen én jij kunt kans maken op deze trend van het moment.

En hoe leuk zo’n Atelier des Femmes bandeau staat, wordt bewezen door o.a. Anouk Yve, Laura Ponticorvo en Glennis Grace. De bandeau voegt iets toe aan je outfit en zit bovendien ook nog eens comfortabel. Door het ijzeren draad dat in de haarband zit, kun je het precies vorm naar jou hoofd en glijdt het niet van je hoofd.

Ook spraken wij spraken Floor Bos, het brein achter Atelier des Femmes. Kijk hier voor het verhaal achter Atelier des Femmes.

Winnen



Wij mogen drie verschillende bandeau's weggeven: Bandeau Do (leopard), Bandeau Chloe (groene velvet) Bandeau Alex (blauwe velvet). Wil jij kans maken op één van deze bandeau's? Geef aan welke je zou willen

Kijk voor meer bandeau’s op de website van Atelier de Femmes.