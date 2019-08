WIN: 8x het boek ‘Wat er is’: over het grote verlangen naar een klein leven

Nog op zoek naar een lekker boek om de vakantie door te komen? Dan zit je hier helemaal goed. VIVA verloot namelijk 8x het boek Wat er is.

Hedwig Wiebes is journalist en zegde in 2016 haar leven in Amsterdam gedag om permanent te gaan rondreizen in haar bus. In haar boek neemt ze ons mee op avontuur langs woestijn, hippies en heimwee.

Over het boek

Hedwig en haar vriend verkopen hun huis en alle spullen erin en gaan samen met hun twee hondjes op weg in een oude Volkswagenbus. Ze verwachten dat dit iconische busje hen niet alleen op plekken zal brengen waar ze nog nooit zijn geweest, maar ook dat het hun wereld van hoge verwachtingen en vastgeroeste patronen. Het boek Wat er is gaat over de behoefte aan een simpel leven dichter bij de natuur, over tijd om te ontdekken wat je echt wilt en wie je in wezen bent. Maar ook over de onomkeerbare consequenties van keuzes. Hoever moet je gaan met loslaten en opofferen in ruil voor je ideale leven?

Winnen?

