WIN: 8x een Marley Spoon maaltijdbox t.w.v. € 50

De herfst is begonnen en dat betekent dat we al gauw verkouden kunnen worden of een griepje kunnen oplopen. Zit jij daar niet op te wachten en wil je voorkomen dat je ziek wordt? De Marley Spoon maaltijdbox kan jou daar een handje bij helpen, want hij zit bomvol gezonde ingrediënten.

En we hebben goed nieuws voor je, want VIVA mag acht maaltijdboxen ter waarde van € 50 weggeven. Lees snel verder om te zien hoe je kans maakt op deze inspiratievolle box!

Anti-grieprecepten

De juiste voeding kan een groot effect hebben op je gezondheid. De chefkoks van Marley Spoon hebben daarom recepten bedacht waar je gezonde en gevarieerde maaltijden van kunt maken. De recepten zijn origineel en bevatten verse ingrediënten. Hierdoor hoef je even niet te bedenken wat je op tafel moet zetten en is het niet nodig om boodschappen in huis te halen.

Op de website van Marley Spoon kun je een gerecht uitkiezen die jou lekker lijkt. In de box vind je dan het recept en de ingrediënten waarmee je het door jou gekozen gerecht kunt bereiden. Daarnaast zitten er ook specerijen als gember en kurkuma in die een helende werking hebben en waarvan jouw immuunsysteem een boost krijgt!

Winnen?

