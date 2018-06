WIN: Badderspulletjes van Naïf

De showergel, shampoo en conditioner in de Skinny Dip Kit van Naïf zijn gemaakt van puur natuurlijke ingrediënten. De fijne producten zijn geschikt voor ieder huidtype. Badproducten zonder bullshit dus! Daar wordt je douche- en badritueel een stuk leuker van.

De kit bevat de volgende producten; Naïf Cleansing Wash Gel 200ML, Naïf Softening Body Lotion 200ML, Naïf Nurturing Cream 75ML, Naïf Diaper Cream 75ML, Naïf Soothing Baby Oil (100ML), Naïf Milky Bath Oil 100ML.

Winnen?

VIVA Mama geeft 7 Naïf Skinny Dip Kits t.w.v. €27,95 per stuk weg. Wil jij kans maken op één van de pakketten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief én vul onderstaand winformulier in.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.