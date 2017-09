WIN: Bioscooptickets voor Detroit

Vanaf vandaag draait de film Detroit in de bioscopen. VIVA mag bioscooptickets weggeven voor de film.

Detroit speelt zich af tijdens de door rassenverschillen gedreven ‘12th Street rellen’ die de stad Detroit in de zomer van 1967 in de ban hielden. Door het rassenthema is de film (helaas) vijftig jaar na dato nog steeds heel actueel. Tijdens één van de grootste en meest dodelijke volksopstanden uit de geschiedenis kwamen destijds 43 mensen om, 189 raakten gewond en maar liefst 7200 werden gearresteerd. Detroit zoomt in op het incident bij het Algiers Motel, waar drie Afro-Amerikaanse burgers worden doodgeschoten door de (blanke) politie, de staatspolitie en leden van de National Guard.

De film is geregisseerd door Kathryn Bigelow, de enige vrouw die ooit een Oscar won voor beste regie. Hoofdrollen zijn voor John Boyega, Will Poulter en Algee Smith.

