WIN: compleet verzorgde ochtend met drie vriendinnen (inclusief kerstoutfits naar keuze!) bij Steps

De decembermaand staat weer voor de deur en dat betekent dat ons weer een paar chique kerstdiners en goeie fuiven te wachten staan. Heb je nog géén idee wat je uit de kast moet trekken voor al die feestjes? Steps helpt je maar al te graag op weg.

Bij de decemberfeestdagen horen natuurlijk shiny outfits. Kledingmerk Steps weet daar alles van en heeft daarom een heerlijke feestcollectie voor je in de rekken hangen. Ga je voor een klassieke zwarte jurk, jumpsuit of een top vol glitters? Steps heeft alles in huis om jouw party look compleet te maken, of je nu voor feestelijk, stoer of sexy wilt gaan. De kleding is verkrijgbaar in de maten 34 t/m 46 (XS t/m XXL).

Zou jij jezelf maar wat graag zo’n Steps-outfit toeëigenen? Lucky you: VIVA mag een compleet verzorgde ochtend bij de Steps-winkel in Utrecht Hoog Catharijne weggeven. Daar mag niet alleen jij een kekke outfit uitkiezen; je mag ook nog eens drie vriendinnen meenemen. De middag vindt plaats op zondag 9 december van 10.00 tot 12.00 uur (met uitloop tot 13.00 uur). Als dat geen glamourous kerstdiner wordt…

Dit kun je winnen

Je komt op eigen gelegenheid naar de centraal gelegen Steps-winkel in Utrecht met drie vriendinnen, waar jullie alle vier een persoonlijke ‘kerstlook’ (lees: een outfit naar keuze bestaande uit een rok + top óf broek + top óf jurkje óf jumpsuit) krijgen aangeboden. Maar dat is lang niet alles. De onderstaande dingen zitten óók bij de prijs inbegrepen:

Persoonlijk stijladvies van stylist Maarten die alle tijd neemt om een mooie outfit af te stemmen op jullie smaak en wensen;

Een feestelijke champagnebrunch in de winkel;

Visagie door een make-up artist die in de winkel aanwezig is om het plaatje compleet te maken;

Foto’s en video’s door een professionele fotografe om de ‘kerstlook’ vast te leggen (deze zijn na afloop van de middag terug te vinden op onze Facebookpagina);

Een exclusieve goodiebag.

Zo maak je kans

Vul om kans te maken het onderstaande winfomulier in. Laat hierin weten wat je leeftijd en kledingmaat is en voor welke gelegenheid je een outfit zoekt (om Steps alvast een een handje te helpen). Zorg dat je op 9 december van 10.00 tot 12.00 uur beschikbaar bent en naar Utrecht kunt komen. Op 29 november krijgt de winnares persoonlijk bericht. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.



