WIN: een compleet verzorgde ochtend met vriendinnen (inclusief outfits naar keuze!) bij Steps

Van verjaardagen tot de bruiloft van je beste vriendin of gewoon omdat het weekend is: grijp jij ieder moment aan om een feestje te bouwen? Steps viert deze speciale gelegenheden graag met je.

Bij een feestje hoort natuurlijk een fantastische outfit, en die vind je bij Steps. Ga je voor een uitbundige print of een klassieke little black dress? De collectie van Steps barst van de jurkjes en rokjes voor een partylook die verkrijgbaar zijn in de maten 34 t/m 46 (XS t/m XXL), dus er is voor iedereen een feestelijke top, een schitterende jurk of een stoere maar sexy jumpsuit te vinden.

En wat is leuker dan die outfit samen met je beste vriendinnen uitzoeken en op die manier alvast in de feeststemming te komen? Precies, en daarom kun je bij Flair een compleet verzorgde ochtend bij de Steps shop Utrecht Hoog Catharijne winnen; op zondag 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur (met uitloop tot 13.00 uur). Het leukste van alles: de winnares mag maar liefst drie vriendinnen meenemen, die óók niet met lege handen naar huis hoeven gaan. Zodat jullie met z’n allen kunnen schitteren op het volgende feestje dat jullie gepland hebben!

Wat kun je precies winnen?

Je komt op eigen gelegenheid naar de centraal gelegen Steps-winkel in Utrecht met drie vriendinnen, waar jullie alle vier een persoonlijke ‘celebrate look’ (lees: een outfit naar keuze) krijgen aangeboden. Maar dat is lang niet alles; onderstaande dingen zitten óók bij de prijs inbegrepen:

Persoonlijk stijladvies van stylist Maarten die alle tijd neemt om een mooie outfit af te stemmen op jullie smaak en wensen

Een feestelijke champagnebrunch in de winkel

Visagie door een artist die in de winkel aanwezig is om het plaatje compleet te maken

Foto’s en video’s door een professionele fotografe om de ‘celebrate look’ vast te leggen (deze zijn na afloop van de middag terug te vinden op onze Facebookpagina)

Een exclusieve goodiebag

Meedoen

Vul onderstaand winfomulier in. Laat hierin weten wat je leeftijd en kledingmaat is en voor welke gelegenheid je een outfit zoekt (dan kan Steps je beter adviseren). Zorg dat je op 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur beschikbaar bent en naar Utrecht kunt komen. Op 2 juli 2018 krijgt de winnares persoonlijk bericht. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.