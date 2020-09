WIN: verzorgingsproducten met bergkristal voor een stressvrije huid t.w.v €50

Je kunt erin geloven of niet, maar kristallen zijn momenteel helemaal hot. En nu hebben wij ontdekt dat het niet alleen je geest reinigt, maar ook je huid.

Geef je huid en jezelf extra veel liefde en verwenning met de nieuwe ANAS Master Healer Giftbox. De verzachtende en voedende producten van ANAS bevat bergkristal, alles wat je huid nodig heeft om even tot rust te komen. En VIVA mag deze wonderbox weggeven.

ANAS Skincare is een nieuw Nederlands zelfverzorgingsmerk dat als eerste ter wereld puur bergkristal gebruikt in haar producten. Bergkristal bevat een hoge concentratie aan metaal ionen en mineralen, die de huid een boost geven! Ze verminderen de schadelijke effecten van straling en harmoniseren ze de elektrische lading van je lichaam, waardoor het soepel, jeugdig en stressvrij blijft. En dat is natuurlijk wat we willen!

De giftbox bestaat uit een heerlijke shower gel en body milk. Geparfumeerd met een frisse, houtachtige en kruidige geur. De hydraterende shower gel brengt de natuurlijke ph- waarde van je huid in balans en zuivert de huid zonder natuurlijke oliën te verwijderen. De body milk is antioxiderend. Het beschermt, verjongt en versoepeld de huid. Een goud duo voor een stressvrije huid en opgeruimde geest. Echt een verwennerij dus!

En nu is het aan jou. We mogen één ANAS Master Healer giftbox met een waarde van €50 euro in samenwerking met ANAS weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Like onze Facebookpagina, reageer onder onze post op Facebook en laat in de reactie achter waarom jij wat bergkristal verdient.

En wat ook superleuk is, VIVA heeft een kortingscode die jullie kunnen gebruiken voor 15% korting, mocht je niet winnen. Gebruik dan bij het afrekenen de code: Viva_Kristallen (geldig tot en met 31-10-2020).

