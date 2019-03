Club Knijn is een begrip in de Amsterdamse uitgaansscene. Combineer discobowlen met een clubavond waarbij je tot in de late uurtjes kan dansen. Zin in een avondje uit? Doe dan snel mee met de winactie!

Aanstaande vrijdag 29 maart pakt Club Knijn uit met een over the top 90’s Edition. Geniet en ga los op de extra grote line-up van Amsterdamse publieksfavorieten als Weekbreek, Ome Kev en Alex Ranzino. En echte dj’s uit de jaren 90 als Dj Sidney Still en Dansen bij Jansen Soundsystem. Het team met de beste jaren 90 outfits wint ook nog eens iets heel leuks, namelijk: 7 kaarten voor Valtifest.